Dall’Inghilterra - Commissioni agenti, sotto la lente d’ingrandimento anche l’affare Lozano-Napoli

Interessante indagine del Mail on Sunday in merito alle commissioni agli agenti sportivi. In almeno 10 occasioni negli ultimi anni, un singolo agente di calcio è stato pagato almeno 10 milioni di sterline per il suo ruolo nello spostamento di un giocatore tra un club europeo e un altro, con commissioni di oltre 5 milioni di sterline da parte di entrambi i club.

L’indagine del tabloid inglese riporta cinque operazioni in particolare: Bale dal Tottenham al Real Madrid, Coutinho dal Liverpool al Barcellona, Pogba dalla Juventus al Manchester United, Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus e Pulisic, dal Borussia Dortmund al Chelsea.

A questi si aggiungono altri affari. In vista di un cambio di regolamento della FIFA, sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero anche il trasferimento di Emre Can dal Liverpool alla Juventus nel 2018, il trasferimento di Hirving Lozano dal PSV Eindhoven al Napoli nel 2019 e il trasferimento di Frenkie de Jong dall'Ajax al Barcellona nello stesso anno. .