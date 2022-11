Dall’Inghilterra la Top 10 esterni sinistri al mondo: Kvara è già 6° davanti a Leao!

La prestigiosa rivista Britannica 'Four Four Two' ha stilato la Top 10 esterni sinistri del mondo.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La prestigiosa rivista Britannica 'Four Four Two' ha stilato la Top 10 esterni sinistri del mondo. Khvicha Kvaratskhelia, dopo appena pochi mesi giocato in Serie A e in Champions League, è stato già inserito al sesto posto e davanti a Rafael Leao del Milan. La stella del Paris Saint Germain Neymar è al primo posto, seguito poi da Vinicius Jt del Real Madrid. Di seguito la classifica completa: Neymar (PSG) Vinicius Jr (Real Madrid) Mane (Bayern Monaco) Foden (Manchester City) Martinelli (Arsenal) Kvaratskhelia (Napoli) Leao (Milan) Luis Diaz (Liverpool) Sane (Bayern Monaco) Sterling (Chelsea)