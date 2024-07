Dall’Uruguay, la probabile per la semifinale: Olivera braccetto mancino della linea a 3

Stanotte, dalle 2, l'Uruguay di Bielsa si gioca l'accesso in finale di Copa America in semifinale contro la Colombia. Confermato al centro della difesa della nazionale uruguaiana, ma in un altro sistema di gioco, Mathias Olivera. Il giocatore del Napoli agirà come braccetto di sinistra

Per l'occasione il tecnico argentino cambia il modulo della Celeste, passando al 3-4-3. Giocherà con 3 difensori centrali, Cáceres, Giménez e Mathias Olivera, poi giocheranno Valverde, Ugarte, Bentancur e De La Cruz e manterranno Pellistri, Núñez e Araujo in attacco. Varela e Viña inizialmente non entrano. Riferisce su X il giornalista uruguaiano Federico Buysan.