Dalla Colombia - Ospina ai ferri corti col ct Rueda: il portiere minaccia di lasciare la nazionale

La qualificazione a Qatar 2022 è un miraggio per la Colombia, bersagliate dalle critiche in patria. Anche David Ospina è finito nell'occhio del ciclone per un errore contro il Perù e, come se non bastasse, il portiere del Napoli sarebbe ai ferri corti con il commissario tecnico Reinaldo Rueda. A riferirlo è El Futbolero, secondo cui l'ex Arsenal avrebbe addirittura minacciato di non rispondere alle prossime convocazioni se sulla panchina ci sarà ancora l'attuale c.t. in carica.