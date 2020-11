Dalla Croazia - Napoli ha la rosa più cara mai affrontata dal Rijeka: perdere non è una tragedia

"La rosa più cara che abbia mai giocato a Fiume sarà il Napoli". Comincia così il commento fatto dal portale croato Sportklub.hr circa il match di stasera tra Rijeka e Napoli in Croazia: "Anche Real Madrid, Milan e Juve hanno giocato contro il Rijeka, ma all'epoca avevano roster meno costosi di quello del Napoli attuale. Per queste ragioni non sarebbe una tragedia se il Rijeka rimanesse senza punti stasera, la cosa importante sarà dare il massimo in campo e fare bella figura in Europa".