Dalla Georgia: “Kvara ha trascorso 4 ore in ospedale ed avrà bisogno ancora di riposo”

Salome Karatishvili, giornalista georgiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Salome Karatishvili, giornalista georgiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia sta bene, avrà bisogno di due giorni di riposo. Ha trascorso quattro ore in ospedale a Verona, è cominciato il campionato ed hanno cominciato a menarlo subito. Non è giusto che gli avversari gli sparino in campo per fermarlo, ha avuto diversi colpi che l’hanno costretto ad uscire dal campo.

Kvaratskhelia in Georgia? Mi devo informare, mi pare stia a Napoli perchè deve riposare. Forse partirà per supportare sua moglie che deve partorire e poi rientrerà a Napoli per la gara col Bologna”.