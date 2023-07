Dalla Germania: "Kim non è certo del posto al Bayern. Mavropanos ha qualità"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'esperto di Bundesliga e giornalista di Tuttosport, Giorgio Dusi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'esperto di Bundesliga e giornalista di Tuttosport, Giorgio Dusi: "Kim completerà perfettamente la difesa del Bayern Monaco. Nel momento in cui si è palesata la necessità di prendere un centro-sinistra, i bavaresi non hanno esitato nell'andare ad acquistare un calciatore di questo livello. De Ligt è l'unico intoccabile in difesa, ma Kim andrà a giocarsi il posto con Upamecano. L'erede di Kim in Bundes? Il Napoli guarda con attenzione al mercato tedesco.

Mavropanos e Ito hanno fatto reparto insieme, ma giocavano in una difesa a tre. Il primo è molto interessante per fisico e gioco aereo, ma è un'incognita nella difesa a quattro. Ito invece è un mancino, ma è molto meno fisico e non so quanto ancora possa migliorare tanto rispetto allo Stoccarda. Il Bayern Monaco irritato per Osimhen? Poco, a dire il vero. Non è mai stato un all-in quello dei bavaresi, che hanno ora puntato tutto su Harry Kane. Poi le richieste vanno sempre pensate in base a quello che è il calciatore. C'è una differenza di anni pesante tra i due, quindi valutazioni del genere vanno fatte".