Dalla Nigeria tristi: "Poche chance di vincere, Osimhen era il nostro miglior attaccante"

Oma Akatugba, membro dell'entourage di Osimhen, ha commentato la notizia della mancata convocazione di Osimhen per la Coppa d'Africa: "Secondo me, la Nigeria non aveva alcuna possibilità di vincere la Coppa d'Africa. L'assenza di Victor Osimhen e Leon Balogun ridurrà ulteriormente le nostre possibilità. Questi sono i nostri migliori giocatori in avanti e dietro" le sue parole.

In my opinion, Nigeria didn’t stand a chance of winning the AFCON. Victor Osimhen and Leon Balogun’s absence will now make our chances even slimmer. These are our best players going forward and at the back. Sad!!!! pic.twitter.com/vCso3IaHIJ