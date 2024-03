Dalla Polonia attaccano il Napoli: "Finge di non conoscere Zielinski. Post di complimenti solo a Kvara"

Per il portale polacco il comportamento non è casuale ma è l'ennesima prova del rapporto ormai non più idilliaco tra il club azzurro e Zielinski.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Polonia, battendo 5-4 ai rigori il Galles, è stata l'ultima nazionale a qualificarsi per Euro 2024. Mentre ieri sera Piotr Zielinski e compagni hanno festeggiato l'importante traguardo, i media polacchi hanno sottolineato il silenzio social del Napoli. Il club azzurro, che si era complimentato qualche ora prima con Khvicha Kvaratskhelia per la qualificazione storica delle Georgia, non ha postato nessun messaggio di congratulazioni per il centrocampista polacco.

Wprost Sport evidenzia il mancato gesto del Napoli: "Il suo club finge di non conoscere Piotr". Per il portale polacco il comportamento non è casuale ma è l'ennesima prova del rapporto ormai non più idilliaco tra il club azzurro e Zielinski, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e promesso sposo dell'Inter.