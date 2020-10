Dalla Polonia - Milik, grana nazionale: se non gioca durante l'anno salterà l'Europeo

Stefan Bielanski, giornalista corrispondete in Polonia de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik? Lui sostiene che non c'erano accordi tra i club, perciò è rimasto a Napoli. Dalle mie informazioni da Roma che la squadra più vicina era proprio la Roma. Lui parla anche di grande stima nei confronti del Napoli, tifosi, del periodo che ha passato al Napoli che gli rimane impresso. Il problema è quello che succederà più avanti, c'è la questione della nazionale: si è visto anche molto impegnato nelle ultime due gare, se non giocherà con il Napoli o con altre squadra, difficilmente potrà giocare gli europei, è una situazione difficile sotto questo punto di vista".