Dalla Polonia sorpresi per le critiche a Milik: il suo digiuno dura da quasi sei mesi

Arek Milik non segna da quasi sei mesi, ne parla il Corriere dello Sport che riferisce anche dello stupore dei giornalisti polacchi. L'ex Ajax è stato regolarmente convocato dalla Nazionale ma in patria sono sorpresi non solo per la sua astinenza, ma anche per le critiche ricevute da Milik dopo la gara col Genk. L'ultimo gol di Arek risale al 14 aprile quando il Napoli vinse 3-1 sul campo del Chievo Verona.