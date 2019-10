Dalla Polonia: "Zielinski criticato, in nazionale conferma la discontinuità di Napoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Piotr Dumanovski, giornalista polacco, che ha analizzato la prova di Piotr Zielinski con la nazionale:

"La Polonia è vero che in testa alla classifica, ma gioca male e nessuno ha paura di giocare contro questa Polonia. La spina dorsale non è forte come quella di qualche anno fa, ci sono tanti giocatori fuori forma, per fortuna che Lewandowski toglie sempre le castagne dal fuoco. Non so come sta Milik perchè non gioca neanche in Nazionale mentre Zielinski anche con la Polonia gioca come nel Napoli, con discontinuità. E' molto criticato e la doppietta di Elmas ha fatto male a Zielinski perchè il paragone è stato devastante".