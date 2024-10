Dalla Sardegna - Preside ordina di togliere sciarpa del Napoli dalla bacheca: lite con l'assistente

Nicola Cerullo, campano e tifosissimo del Napoli, assistente amministrativo nella scuola Orosei in Sardegna, ha ricevuto l'ordine dalla preside dell'istituto di rimuovere la sciarpa della squadra azzurra dalla bacheca della segreteria. Il dipendente supporter partenopeo ha provato sino all’ultimo a tenerla appesa, fino all'ordine di servizio che ne ha imposto la rimozione, così Nicola Cerullo ha "denunciato" i fatti a L'Unione Sarda:

"Quello che è successo è stato offensivo e discriminatorio. E' sempre stato un modo per scherzare con tutti i ragazzi, che spesso vengono a scuola con la maglia della loro squadra del cuore. Le cose sarebbero cambiate quando in mia assenza, la sciarpa è stata tolta e messa sulla scrivania con un biglietto. “Da portare via”, c’era scritto. Ma io l’ho rimessa al suo posto. Del fatto è stata avvisata una mia collega, e a me – a voce – non è stato detto nulla». Dopo la rimozione fallita è arrivato l’ordine di servizio, con cui la preside disponeva che "entro le 14 del 4 ottobre avrei dovuto rimuovere ogni effetto personale (la sciarpa) dalla mia postazione". Ho contestato la lettera, inoltrando la mia risposta per conoscenza anche all’ufficio scolastico provinciale e regionale. Ho ricevuto un’altra comunicazione con cui la dirigente confermava la disposizione, questa volta mi sono limitato ad obbedire, non potevo fare altro. Ma non è una cosa giusta, specie in una scuola pubblica dove si insegna l’integrazione e il rispetto".