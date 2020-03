Dalla Spagna - Coronavirus, aumentano i contagi: Catalogna quarta regione più colpita

L'emergenza Coronavirus in Spagna continua ed aumenta il tasso di attenzione, con i numeri che si stanno ingolfando ora dopo ora. Come riportato dal portale El Mundo, al momento sono più di 1200 i contagiati in Spagna con un numero totale di 31 decessi. La Catalogna è la quarta regione colpita, e questo resta un segnale da monitorare in vista del match che il Napoli di Gattuso dovrebbe giocare con il Barcellona.