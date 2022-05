Dalla Spagna incoronano Ancelotti: “Tutti i giocatori dicono che è il migliore del mondo!”

"Non è fortuna, il massimo rispetto per il miglior allenatore del mondo in questo momento".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Madrid è in festa dopo la rimonta del Real sul City e la finale di Champions League raggiunta. Gran meriti dell'impresa vengono dati a tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti. Così Josep Pedrerol, conduttore del popolare talk spagnolo Ciringuito Tv: "Tutti i giocatori del Real danno i meriti ad Ancelotti, dicono: 'Abbiamo il miglior allenatore del mondo'. Questa partita e in questa Champions ha dimostrato davvero di essere il migliore. Ha eliminato: Psg, Chelsea e City, questa non è fortuna. Vinicius con Ancelotti è migliore di quello che era, Benzema fisicamente sta meglio come non mai, Modrid rispetto all'anno scorso sembra avere 25 anni. Di chi è il merito? Di Ancelotti e del preparatore Pintus? E' di tutto lo staff tecnico che è spettacolare, compreso suo figlio Davide che è molto bravo. Grazie ad Ancelotti questa squadra sta molto meglio dell'anno scorso, giocatori che sembravano morti con Ancelotti corrono come non mai. Non è fortuna, il massimo rispetto per il miglior allenatore del mondo in questo momento".