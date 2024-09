Dalla Spagna - Natan ha convinto tutti al Betis: ha portato grinta e affidabilità

Natan de Souza si è trasferito quest'estate dal Napoli al Real Betis in prestito con diritto di riscatto. Dopo una prima complicata stagione in Europa, il difensore brasiliano è andato in Spagna per cercare maggiore minutaggio e "serenità" e fino ad ora ha dimostrato di avere interessanti margini di miglioramento.

Infatti, come riporta il quotidiano iberico As, Natan in poco tempo ha convinto tutti al Betis. A causa dell'assenza di Bartra è stato schierato titolare dal tecnico Manuel Pellegrini contro Real Madrid e Leganés e ha dato subito risposte davvero confortanti. Il difensore brasiliano ha portato "grinta e affidabilità" e ora punta ad affermarsi con continuità, per ritagliarsi un posto importante nelle gerarchie del club biancoverde.