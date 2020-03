Dalla Spagna - Primo decesso per Coronavirus. 193 infetti in tutto il paese

L'emergenza Coronavirus scavalca i confini nazionali e arriva anche in Spagna. Come riporta il quotidiano iberico El Mundo, la Spagna conta il primo decesso per Coronavirus. Ci sono all'incirca 193 infetti per lo più nella Comunità di Madrid e a Vitoria è dove si registrano più contagi. Oltre all'Italia, la Francia è uno dei principali obiettivi dell'epidemia in Europa, insieme alla Germania.