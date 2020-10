Dalla Spagna: "Real Sociedad si sente grande e capace di battere una big d'Europa come il Napoli"

"La Real si sente grande contro il Napoli". E' questo il titolo che Mundo Deportivo dedica al match di stasera tra Real Sociedad e Napoli, valevole per la seconda giornata dei gironi d'Europa League: "I ragazzi di Imanol, leader in Liga, si vedono capaci di battere una grande d'Europa come la squadra di Gattuso. Dopo aver vinto a Rijeka, la Real sfoggerà l'undici migliore per ipotecare il passaggio del turno in una notte storica all'Anoeta".