David Neres show, nessuno come lui in Serie A: battuti due 'dribblomani'

Show di David Neres contro l'Udinese. Grande prova sabato da parte del brasiliano, grande protagonista nella vittoria del Napoli in Friuli. Ottima prova a sinistra al posto dell'infortunato Kvaratskhelia.

Secondo una statistica di Kickest, l'ex Benfica salta l’uomo 4.03 volte per 90 minuti in questo campionato, il migliore tra chi ha almeno 300’ giocati. Leao segue a 3.13, Conceição a 2.74. Insomma, nessuno come lui nel provarci.