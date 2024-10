Dazn, Ferrara: "Partita complicata, ma sono tre punti importantissimi"

Ciro Ferrara nel post partita di Napoli-Lecce ha detto la sua dopo la vittoria sofferta degli azzurri contro la squadra di Gotti.

Ciro Ferrara nel post partita di Napoli-Lecce a DAZN ha detto la sua dopo la vittoria sofferta degli azzurri: "Partita complicata per merito del Lecce, nel modo in cui ha messo in diffcoltà il Napoli, ma Conte nell'intervallo ha aggiustato qualcosa e si è visto. Nel primo tempo Il Napoli è stato lento nel girare il pallone, ma nonostante questo hanno portato a casa tre punti davvero importantissimi per il morale, perchè adesso c'è una trasferta importante come quella di Milano".