DAZN presenta nuovo palinsesto: confermate le tre partite di Serie A

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - DAZN inizierà ufficialmente la nuova stagione il 2 agosto con "ancora più sport": oltre alle tre partite per ogni giornata di Serie A e a tutti i match della Serie B, gli appassionati potranno seguire Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, le sudamericane Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati internazionali come la MLS, la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Ricca anche l'offerta extra calcistica: NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship, IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts. Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN. Confermato il prezzo di 9,99 euro al mese. Con la nuova stagione, inoltre, gli appassionati potranno contare su una nuova offerta annuale: una card prepagata da 99,99 euro valida per 12 mesi di visione.