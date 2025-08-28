Foto

De Bruyne, anche il figlio giocherà a Napoli: scelta scuola calcio di Posillipo

Oggi alle 10:20Notizie
di Fabio Tarantino

Giocherà in Campania il figlio più grande di Kevin De Bruyne, Mason Milian, 9 anni. Kdb ha scelto per lui l'Academy Posillipo Calcio che ha postato sui social la foto con il giocatore belga al momento della visita alla scuola calcio.

Insomma, un altro De Bruyne pronto a divertirsi a Napoli mentre il papà, dopo il gol all'esordio contro il Sassuolo, si prepara a vivere la sua stagione con la seconda in casa di sabato col Cagliari. Ecco la foto dall'account Instagram academy_posillipo_calcio: