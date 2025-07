Ufficiale De Bruyne ha scelto la numero 11: maglia già in vendita a Dimaro

Adesso è anche ufficiale: Kevin De Bruyne indosserà la maglia numero 11. All’interno dello store ufficiale del Napoli presenti a Dimaro Folgarida sono già esposte diverse magliette dei calciatori e tra queste c’è anche quella del campione belga prelevato dagli azzurri quest’estate a parametro zero. Inutile dire che sarà la più richiesta ed è già la più venduta.

Accanto a quella classica della prossima stagione, c’è anche quella speciale di Kdb che il Napoli aveva presentato pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale dell’ex Manchester City a giugno. Intanto la squadra è in volo per il Trentino. Oggi pomeriggio, primo allenamento allo stadio comunale di Carciato per la squadra allenata da Antonio Conte. Ecco le foto della maglia di Kdb: