De Bruyne raccoglie l’eredità di Mertens? Spunta un’ipotesi sul numero di maglia

Sono giorni, anzi settimane, di pura euforia in casa Napoli. Prima la vittoria del quarto Scudetto, poi la conferma di Antonio Conte e, a stretto giro di posta, ecco il colpo Kevin De Bruyne (Clicca qui per leggere la sua prima intervista). In città è già scoppiata le De Bruyne-mania, ma il popolo partenopeo attende di conoscere quale numero di maglia indosserà in questa nuova avventura.

Il fuoriclasse belga è sempre stato identificato con il 17, indossato in tutti gli anni passati al Manchester City (dal 2016 al 2025). Un numero che però oggi appartiene a Mathias Olivera. L'altra possibilità è la 7 di Neres, indossata in Nazionale, che però difficilmente il brasiliano mollerà. Al momento - riferisce su X il giornalista Nicolò Schira, De Bruyne sembra orientato a scegliere la 14. KDB è legatissimo al 14 avendolo indossato con il Belgio, il Genk e il Wolfsburg. Un numero appartenuto in passato a Napoli anche da Dries Mertens, suo grande amico.