“De Bruyne show, si è già preso il Napoli!”, così i quotidiani nazionali su Napoli-Girona

Quest'oggi nell'amichevole tra Napoli e Girona è salito in cattedra Kevin De Bruyne: il belga era indubbiamente l'uomo più atteso dell'estate, qualcuno con troppa fretta aveva già iniziato a muovere delle critiche, così KDB ha finalmente regalato i suoi primi colpi. Assist da calcio d'angolo per Di Lorenzo, primo gol in maglia azzurra finalizzando al volo una bellissima azione avviata da Lobotka e Lukaku, e infine doppietta personale scaricando un mancino potente in porta.

Una partita da 8 in pagella o forse anche di più, gli stessi quotidiani nazionali non hanno potuto che esaltare la sua prestazione super contro un avversario internazionale. "De Bruyne si prende il Napoli. Il popolo azzurro aspettava solo lui e Kevin ha risposto presente" recita La Gazetta dello Sport, "De Bruyne show, doppietta e applausi. Si prende la scena e la standing ovation dei tifosi" cita invece il Corriere dello Sport. Ancora, Tuttosport commenta così la sua prova: "De Bruyne inizia a far brillare tutto il suo talento. Doppietta per il colpo di mercato estivo di De Laurentiis e applausi del pubblico azzurro che inizia a godersi le giocate dell'ex City".