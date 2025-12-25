Il Napoli ha proposto al Boca un’amichevole al Maradona: l’indiscrezione dall’Argentina

vedi letture

Dall’Argentina rimbalza un’indiscrezione suggestiva: il Napoli avrebbe proposto al Boca Juniors di disputare un’amichevole allo stadio Diego Armando Maradona nel 2026. La notizia, riportata dai quotidiani argentini Olé e TyC Sports, parla di un’iniziativa partita proprio dal club azzurro, con l’idea di organizzare una partita dal fortissimo valore simbolico nel nome di Diego. L’eventuale sfida tra Napoli e Boca si inserirebbe anche in un contesto speciale, visto che il 1° agosto 2026 ricorrerà il centenario della SSC Napoli.

Tuttavia, il principale ostacolo resta il calendario: il 2026 sarà un anno densissimo di impegni, segnato soprattutto dal Mondiale in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, oltre alle competizioni europee e sudamericane. Anche il Boca Juniors avrà un’agenda particolarmente fitta, rendendo così complicata l’individuazione di una finestra utile, senza contare le difficoltà logistiche di una trasferta in Italia. A tutto questo si aggiunge il tema legato allo stadio Maradona, che sarà interessato da un importante progetto di ristrutturazione in vista di Euro 2032, con interventi strutturali e un possibile aumento della capienza. Un’amichevole tra Napoli e Boca, dunque, al momento resta un’ipotesi complessa da realizzare.