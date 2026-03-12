De Bruyne, Tmw: "Giudizio sospeso, ma è sempre un top e futuro è suo"
Focus sul campionato di Serie A su Tmw con Marco Conterio, giornalista, che ha fatto il punto su Modric e i suoi fratelli, sui grandi campioni arrivati in estate in Serie A. Tra questi c'è anche De Bruyne. Così si parla del centrocampista di proprietà del Napoli.
"Su Kevin de Bruyne sospendiamo il giudizio. Che non può che esser positivo, per quel che il belga ha fatto, pur con adattamenti tattici annessi e connessi nel gioco di Antonio Conte a inizio avventura. Però il centrocampista arrivato dal Manchester City ha dimostrato di essere ancora un top player di livello internazionale, sicché lo sfortunato infortunio, occorso peraltro in occasione di un rigore calciato e segnato, risulti come un incidente di percorso. Bene aveva fatto Aurelio De Laurentiis a sognarlo, a pensare di portarlo al Napoli e poi a regalarlo a Conte. C'è ancora tempo per dimostrare tutto quel che KDB può dare al Napoli".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
