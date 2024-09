De Rossi, il day after: il tecnico al funerale dell'ex medico sociale della Roma

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Daniele De Rossi, esonerato ieri dalla Roma, questa mattina si è presentato alle 11 nella Chiesa di San Gioacchino in Piazza dei Quiriti dove si sono celebrati i funerali di Ernesto Alicicco, lo storico medico della Roma scomparso il 17 settembre all'età di 89 anni. Tanti gli ex Roma presenti e De Rossi non è voluto mancare, trovando la solidarietà degli amici per la decisione assunta dai Friedkin.

Ma che la piazza stesse con il suo ex allenatore e capitano era chiaro già da ieri, quando un gruppo di tifosi si è presentato di notte sotto la sua casa in centro con striscioni, fumogeni e cori per omaggiarlo. "Daniele uno di noi", cantano i tifosi, portando De Rossi ad affacciarsi dal terrazzo di casa per salutarli e ringraziarli per l'affetto dimostrato. Riconoscente è anche la moglie, Sarah Felberbaum, che su Instagram scrive "grazie" pubblicando il video dei tifosi sotto casa. Domenica all'Olimpico continuerà l'abbraccio per De Rossi e la contestazione a squadra, proprietà e dirigenti. (ANSA).