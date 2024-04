De Zerbi al Manchester United? È nella shortlist come erede di Ten Hag

Roberto De Zerbi come erede di Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United? Uno scenario che non sembra impossibile.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto De Zerbi come erede di Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United? Uno scenario che non sembra impossibile. Ne parlano Oltremanica sottolineando come il tecnico italiano sia da considerare uno dei principali candidati per sedersi sulla panchina di Old Trafford al termine della corrente stagione sportiva.

Sul portale inglese TeamTalk si legge un aggiornamento sulle vicende del Man United, che sta pianificando la vita dopo Ten Hag. Sir Jim Ratcliffe in prima persona non è convinto dal proseguire agli ordini del manager olandese e il patron di Ineos sarebbe affascinato dalla possibilità di accogliere De Zerbi a Old Trafford. Non c'è però solo lui nella shortlist dei Red Devils, che avrebbero iniziato colloqui anche con Vincent Kompany (curiosamente ex Manchester City quando giocava), attuale allenatore del Burnley.