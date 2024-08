De Zerbi dà spettacolo al debutto col Marsiglia: battuto 5-1 il Brest

E' Roberto De Zerbi show all'esordio ufficiale sulla panchina dell'Olympique Marsiglia: vittoria in trasferta per 5-1 sul Brest alla prima di campionato. Ha dominato in lungo e in largo la squadra dell'ex allenatore del Brighton, che comincia così al meglio la sua avventura in Francia. E' stato protagonista anche Mason Greenwood che ha segnato una doppietta.

