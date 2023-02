Decolla la Kvara mania nel turismo sportivo: pronto un volo diretto Tbilisi-Napoli?

È in corso una trattativa per avere un volo diretto da Tbilisi, capitale della Georgia, a Napoli, ed è già emerso l'interesse di Wizz Air.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio muove le passioni e scalda gli animi. Anche dei turisti, come quelli georgiani, che sono sempre più in aumento nelle zone di Napoli. Un motivo in più per visitare gli spettacoli paesaggistici partenopei è sicuramente la presenza di Kvicha Kvaratskhelia, gioiellino georgiano della banda di Spalletti sempre più leader della classifica in Serie A con 13 punti di vantaggio sull'Inter seconda.