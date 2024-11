Defezione dell'ultim'ora per Conte: Folorunsho neanche in panchina, il motivo

Antonio Conte deve fare i conti con una defezione dell'ultim'ora in vista del big match delle 12:30 tra il suo Napoli e l'Atalanta. Michael Folorunsho, infatti, non figura tra le riserve a disposizione dell'allenatore salentino. Come ha appreso la redazione di Tuttonapoli.net, l'ex Verona e Bari non sarà del match a causa di un risentimento muscolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori. Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini. Allenatore: Gasperini