Ufficiale Dembelé vince il Pallone d'Oro, Yamal secondo: la classifica completa

Il Pallone d'Oro 2025 va Ousmane Dembélé: la stella del Paris Saint-Germain dopo i tanti trofei vinti in questa stagione con il club, si porta a casa anche il massimo trofeo individuale per un calciatore. Al secondo posto c'è il golden-boy del Barcellona, Lamine Yamal, sul podio l'altro parigino Vitinha. In 18esima posizione c'è il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, per la Serie A ci sono anche gli interisti Lautaro Martinez e Dumfries, rispettivamente al 20esimo e 25esimo posto.

Di seguito la classifica completa:

1. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

2. Lamine Yamal (Barcellona)

3. Vitina (Paris Saint-Germain)

4. Mohamed Salah (Liverpool)

5. Raphinha (Paris Saint-Germain)

6. Kylian Mbappé (Real Madrid)

7. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

8. Cole Palmer (Chelsea)

9. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

10. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

11. Pedri (Barcellona)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)

13. Harry Kane (Bayern Monaco)

14. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

15. Viktor Gyokeres (Sporting CP/Arsenal)

16. Vinicius Jr (Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (Barcellona)

18. Scott McTominay (Napoli)

19. Joao Neves (Paris Saint-Germain)

20. Lautaro Martinez (Inter)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool)

23. Jude Bellingham (Real Madrid)

24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

25. Denzel Dumfries (Inter)

26. Erling Haaland (Manchester City)

27. Declan Rice (Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Liverpool)

29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

30. Michael Olise (Bayern Monaco)