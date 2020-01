Demme, buona l'esordio: col Perugia il migliore per percentuale di passaggi riusciti/tentati

Un esordio positivo per Diego Demme con la maglia del Napoli. Come già ipotizzato alla vigilia, Gattuso ha dato spazio al giocatore tedesco nella ripresa del match di coppa Italia contro il Perugia, concedendogli in totale 25' minuti. In poco meno di mezzora Demme è riuscito da subito a mettersi in mostra: il tedesco è primo, infatti, per percentuale di passaggi tentati/riusciti.