Demme può tornare a giocare in Serie A: offerta da una neopromossa

Tra le squadre neopromosse in Serie A più attive in questa fase di calciomercato c'è senza dubbio la Cremonese. Il club grigiorosso sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa da consegnare a Davide Nicola, pronto a puntare sul giusto mix tra profili esperti e giovani di prospettiva. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della 'Cremo'.

Per la fascia sinistra è stato intensificato il pressing su Liberato Cacace, terzino classe 2000 di proprietà dell’Empoli, considerato il rinforzo ideale per dare spinta e qualità sulla corsia. A centrocampo restano valide le piste che portano a Diego Demme, 33 anni, tornato in Germania (Hertha Berlino) dopo l'addio al Napoli, e ad Adrien Tameze, 31enne reduce dall’esperienza con il Torino: due nomi di spessore per dare equilibrio ed esperienza alla mediana.