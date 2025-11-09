Ufficiale Devastante contro il Napoli, Gattuso convoca Cambiaghi: sostituirà Kean

Cambio forzato per la Nazionale italiana in vista delle ultime due gare di qualificazione al Mondiale. Moise Kean è costretto a dare forfait per un infortunio rimediato con la Fiorentina, e al suo posto Gennaro Gattuso ha convocato Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna. Per l’ex Empoli si tratta di un ritorno in azzurro dopo l’esordio del 14 ottobre a Udine contro Israele, quando aveva giocato i minuti finali del match.

La squadra si ritroverà domani a Coverciano, dove nel pomeriggio è prevista la prima seduta di allenamento in vista delle sfide con Moldova (13 novembre a Chisinau) e Norvegia (16 novembre a Milano). L’apertura ufficiale del raduno sarà affidata alla conferenza stampa di Gennaro Gattuso, in programma alle 14, in cui il commissario tecnico farà il punto sulla situazione e sulle ambizioni azzurre.

I convocati del ct Gattuso

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).