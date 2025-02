Ufficiale Di Lorenzo e Meret nella storia del Napoli: oggi la 200esima presenza in azzurro

Giornata speciale per Giovanni Di Lorenzo ed Alex Meret: con la presenza registrata oggi contro la Lazio, entrambi hanno toccato quota 200 in maglia azzurra. Per il capitano si considerano le gare giocate in Serie A, mentre per il portiere è stata la numero 200 in assoluto.

Il club gli ha dedicato un messaggio sui propri canali ufficiali: "Giovanni Di Lorenzo, in campo nel match dell'Olimpico contro la Lazio, ha appena raggiunto la duecentesima presenza in Serie A con la maglia del Napoli. Congratulazioni al Capitano!

Alex Meret, in campo nel match dell'Olimpico contro la Lazio, ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Napoli. L'8 dicembre 2018 il suo esordio nel match vinto 4-0 al cospetto del Frosinone. Alex ha fatto registrare ben 61 Clean Sheets, parando 6 calci di rigore. Scudetto e Coppa Italia impreziosiscono il suo grande percorso a Napoli. Congratulazioni, Alex!".