Di Lorenzo in odore di Nazionale: ieri scout al San Paolo per visionarlo dal vivo

MULTIMEDIA CLASSIFICA - IL MILAN RAGGIUNGE IL NAPOLI AL QUARTO POSTO. E SALE ANCHE LA ROMA Seconda vittoria stagionale per il Milan, che sul campo dell'Hellas Verona si impone di misura e fa un ben balzo in classifica Seconda vittoria stagionale per il Milan, che sul campo dell'Hellas Verona si impone di misura e fa un ben balzo in classifica