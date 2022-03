Di Lorenzo infortunato, chi al suo posto contro l’Atalanta? La scelta di Auriemma

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Tele A, ha lanciato la sua proposta

Giovanni Di Lorenzo non sarà a disposizione nelle prossime gare a causa di una distorsione al ginocchio rimediata contro l’Udinese. Chi giocherà al suo posto? Raffaele Auriemma, ai microfoni di Tele A, ha lanciato la sua proposta: “L’Atalanta ti gioca addosso con una cattiveria da far paura: Zielinski in queste partite sparisce. Io dico che a centrocampo è meglio giocare a tre con Anguissa, Lobotka e Fabian. Come terzino destro, non me ne vogliano Malcuit o Zanoli, ma se c’è Boga e sta bene Tuanzebe io ci metto Tuanzebe”.