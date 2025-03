Di Lorenzo oggi fa 260 in azzurro e sale al 17° posto all time. E Politano supera Careca

Giovanni Di Lorenzo continua ad avanzare nella classifica all time del Napoli ed oggi taglierà un altro traguardo personale. Il capitano azzurro quest'oggi raggiungerà le 260 presenze in azzurro, agganciando Ottavio Bugatti al 17esimo posto nella storia del club partenopeo. Non solo: Di Lorenzo metterà nel mirino le 261 presenze di Pogliana e poi le 268 di Boscaglia per entrare nella Top 15 all time.

Intanto, scala la classifica anche Matteo Politano che quest'oggi raggiungerà le 222 presenze in azzurro, superando in un solo colpo Careca e Girardo e portandosi al 38esimo posto mentre Lobotka salirà a 189 gare, superando il pocho Lavezzi e portandosi al 57esimo posto: per fine anno anche lo slovacco sarà ampiamente in Top 50.