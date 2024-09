Di Lorenzo sbaglia, Francia avanti dopo 14 secondi: Spalletti impietrito

Sono bastati 14 secondi alla Francia per passare in vantaggio contro l'Italia. Avvio da incubo per la nostra Nazionale, con Di Lorenzo che su retropassaggio di Cambiaso si fa clamorosamente rubare palla da Bradley Barcola a ridosso della trequarti. Il 20 dei Bleus entra così in area e trafigge facilmente Donnarumma neanche un minuto dopo il fischio d'inizio. Azzurri già sotto di un gol al Parc des Princes. Impietrito Spalletti dalla panchina per l'avvio choc dell'Italia come raccontato dai giornalisti Rai.