Di Maria ko, ma in Argentina esultano: convocazione non a rischio, per il Mondiale sarà al top

La convocazione di Angel Di Maria per il Mondiale in Qatar non è a rischio, scrive il portale argentino TyC Sports

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La convocazione di Angel Di Maria per il Mondiale in Qatar non è a rischio, scrive il portale argentino TyC Sports. Il Fideo nella mattinata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali al J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale, un problema che lo terrà fuori dai giochi per 20 giorni circa. Il rientro previsto è così per la sfida contro l'Inter, con l'argentino che avrà a disposizione 3 partite prima di partire per il ritiro della Seleccion.

Di Maria ok per il Mondiale

Per questo in Argentina esultano: Di Maria avrà tutto il tempo per recuperare e per arrivare in ottima forma alla rassegna in programma in Qatar. L'Albiceleste sarà al Mondiale nel girone con Messico, Polonia, Arabia Saudita.