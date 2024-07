Ufficiale Dietrofront rispetto alla distinta: Osimhen non è in panchina, il motivo

Sebbene sia presente nella distinta consegnata ai nostri inviati a Dimaro, Victor Osimhen non andrà in panchina per Napoli-Anaune Val di Non. Come comunicato a pochi minuti dal fischio d'inizio, il centravanti nigeriano è indisponibile in seguito all'affaticamento muscolare rimediato nei giorni scorsi.

L'ex Lille - che in questi giorni sta facendo un lavoro differenziato - è stato inserito nell’elenco di tutti i giocatori presenti qui in ritiro a Dimaro ma non è a disposizione di Conte.