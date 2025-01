Difesa blindata, è record per il Napoli di Conte! Mai così pochi gol incassati dal ritorno in A

L'aveva detto nel giorno della sua presentazione, il primo compito di Antonio Conte era quello di blindare la difesa del Napoli e il tecnico salentino ci è riuscito.

Mai meglio dal ritorno in Serie A. Il Napoli, infatti, non ha solo la migliore difesa del campionato al termine del girone d'andata, ma con appena 12 reti subite in 19 partite ha battuto il suo precedente record dal ritorno in Serie A. Dalla stagione 2007/08, gli azzurri nel girone d'andata non avevano mai preso così pochi gol. Il precedente record risale alla stagione 2017/18 con 13 reti subite.