"Dillo a tutti": tifoso si sfoga con Lindstrom, ma il danese non conosce l'italiano

Jesper Lindstrom, danese, ex Eintracht Francoforte, non conosce ancora bene l'italiano, eppure un tifoso a Castel Volturno ieri l'ha fermato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom, danese, ex Eintracht Francoforte, non conosce ancora bene l'italiano, eppure un tifoso a Castel Volturno ieri l'ha fermato per dirgli una cosa: "Volevo spiegarti solo questa cosa, noi vi sosteniamo sempre, saremo a Sassuolo, dove andate andate noi siamo con voi, ma voi dovete giocare a calcio, non è giusto che una squadra che ha vinto lo scudetto fa tutte queste brutte figure, porta il messaggio a tutti". Sui social il video è virale, i tifosi si domandano: Lindstrom avrà compreso oppure no?