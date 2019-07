Dimaro, day 12, il report: ancora terapie per Karnezis, lavoro in palestra per Manolas e Ghoulam

Dodicesimo giorno di ritiro per il Napoli in quel di Dimaro. Il club ha pubblicato attraverso il sito ufficiale il report della seduta mattutina: "Dodicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio.

La squadra, dopo la prima fase di prevenzione, ha svolto esercizi di riscaldamento in palestra.

Successivamente, in campo, la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto fase di possesso palla e posizionamento tattico con l'ausilio di paletti.

A chiudere partitina a metà campo con le porte rovesciate.

Manolas e Ghoulam hanno lavorato in piscina.

Ancora terapie per Karnezis.

Nel pomeriggio seconda sessione.