Dimaro, day 21: il report dell'allenamento. Lavoro personalizzato per Karnezis e Malcuit, riposo nel pomeriggio

Ventunesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 27 luglio. Il sito ufficiale del Napoli pubblica il report della seduta mattutina di allenamento.

Dopo la consueta fase di riscaldamento e prevenzione, la squadra ha svolto lavoro atletico e poi ha disputato una partita a porte piccole. Successivamente lavoro tattico a campo grande con svolgimento di gioco su due fronti. Di seguito partita a campo ridotto risolta dalla doppietta di insigne e il gol di Mertens. Chiusura con esercitazioni tattiche finalizzate alla fase difensiva.

Tabella personalizzata per Karnezis e Malcuit.

Nel pomeriggio riposo. La squadra tornerà in campo domattina per l'ultimo giorno di ritiro in Trentino.