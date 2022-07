Dimaro, fervono i preparativi per il Napoli: riseminato il campo di Carciato

In attesa dell’arrivo del Napoli a Dimaro-Folgarida per l'inizio della prima parte del ritiro estivo, fervono i lavori di preparazione dello Stadio di Carciato.

In attesa dell’arrivo del Napoli a Dimaro-Folgarida per l'inizio della prima parte del ritiro estivo, fervono i lavori di preparazione dello Stadio di Carciato. Nelle ultime settimane è stato riseminato il tappeto erboso, che si presenta ora in condizione perfette ed è iniziato il lavoro di posa del manto erboso su metà della pista di atletica per consentire il lavoro atletico senza compromettere il rettangolo di gioco. Questa settimana sarà montato anche il tendone dove saranno ospitate le macchine per l’attività al coperto.