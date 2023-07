Dimaro, partitella a pressione con i big: livello altissimo con la palla e grandi giocate

Seduta mattutina per il Napoli nel settimo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

Seduta mattutina per il Napoli nel settimo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. Defaticamento per gli azzurri in campo contro l’Anaune, partitella a pressione con 4 mini-porte per il gruppo dei big assenti ieri. Livello altissimo di velocità della palla, ritmi elevati e giocate di grande qualità che esaltano i tifosi in tribuna.