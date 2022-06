Dimaro, ritiro blindato: vietato il sorvolo di droni quando ci sarà il Napoli

Il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni ha emesso un’ordinanza che vieta il sorvolo dell’abitato di Dimaro con aerei a pilotaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni ha emesso un’ordinanza che vieta il sorvolo dell’abitato di Dimaro con aerei a pilotaggio remoto e aeromodelli nel periodo del ritiro di SSC Napoli ovvero dal 9 al 19 luglio prossimi. Nel dettaglio l’ordinanza vieta il sorvolo per operazioni critiche e non di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture, nel volume di spazio V70 ad una distanza orizzontale di sicurezza adeguata dalle aree congestionate, ma non inferiore a 150 mt e a una distanza di almeno 500 metri da persone o cose, che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore; in particolar modo vieta il sorvolo della struttura ricettiva Sport Hotel Rosatti.

Individua e divide la zona centro sportivo in due aree, la prima definita area 1, identifica nel perimento esterno del campo di gioco e in area 2 il resto del perimetro esterno del centro sportivo. Vieta il sorvolo di tutta l’area 2, mentre consente il sorvolo dell’area 1 solamente ai SARP che eseguono il decollo e l’atterraggio dall’area stessa e con pilota che esegua le operazioni di decollo, atterraggio e sorvolo in Visula Line of sight (VLOS).

Eventuali richieste di autorizzazione per il sorvolo di altre aree saranno valutate e autorizzare dal Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida.

Il presente provvedimento entra in vigore il 9 luglio 2022 e vi rimarrà fino al 19 luglio 2022 compreso.